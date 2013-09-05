Россия отрицает обвинения в поставке химического оружия в Сирию

Они направлены на создание дополнительных предлогов, чтобы осуществить агрессию против суверенного государства. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

"Россия всегда была и будет ответственным, предсказуемым партнером и союзником в борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Мы всегда четко и жестко выполняли все наши обязательства в области нераспространения ядерного оружия, мы являемся депозитариями договора о нераспространении ядерного оружия и выполняем все наши обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, а также конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал он.

Антонов отметил, что у него вызывают удивление "попытки некоторых государств переложить ответственность с больной головы на здоровую". Он напомнил, что Россию попытались обвинить в том, что она помогала Сирии создавать военно-химический потенциал. "Договорились чуть ли не до того, что Россия поставляет химическое оружие режиму Асада", - заявил Антонов.

"У меня складывается впечатление, что эти антироссийские инсинуации направлены на одно: создать дополнительный предлог для того, чтобы осуществить агрессию против суверенного государства", - заявил замглавы Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 30 августа министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Россию ответственной за то, что у Сирии есть химические арсеналы.

Министр объяснил, что сирийские запасы химоружия были созданы еще при помощи СССР.

«Я полагаю, что России следовало бы сказать, что она обеспечит контроль за сирийским арсеналом химического оружия, это могло бы повлиять на дальнейшее развитие ситуации», - заявил Сикорский.

Ранее Президент США Барак Обама потребовал от Конгресса дать санкцию на военную операцию против Сирии. В Вашингтоне считают доказанным, что власти Сирии 21 августа применили химическое оружие в окрестностях Дамаска, в результате чего погибло более 1,4 тысячи человек.