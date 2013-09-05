В Санкт-Петербурге открывается саммит G20
09:05, 05 сентября 2013Мир
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В Санкт-Петербурге открывается саммит "Большой двадцатки", который 5-6 сентября пройдет в Константиновском дворце в Стрельне.
Генсек ООН Пан Ги Мун намерен также поднять вопрос сирийских беженцев / Фото: g20.org
Во время проведения саммита стран «Большой двадцатки» участники форума намерены обсудить экономические проблемы, инвестиции и конфликт в Сирии. Ранее Конгресса США одобрил военный удар по стране в ответ на химатаки в пригороде Дамаска, сообщает Эхо Москвы.
Генсек ООН Пан Ги Мун намерен также поднять вопрос сирийских беженцев. Накануне президент Владимир Путин заявил, что сирийская проблема не значит в повестке саммита, но она может быть затронута по желанию стран-участниц.
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