В Санкт-Петербурге открывается саммит G20

Во время проведения саммита стран «Большой двадцатки» участники форума намерены обсудить экономические проблемы, инвестиции и конфликт в Сирии. Ранее Конгресса США одобрил военный удар по стране в ответ на химатаки в пригороде Дамаска, сообщает Эхо Москвы.

Генсек ООН Пан Ги Мун намерен также поднять вопрос сирийских беженцев. Накануне президент Владимир Путин заявил, что сирийская проблема не значит в повестке саммита, но она может быть затронута по желанию стран-участниц.