Спикер Конгресса США отказался встречаться с российскими коллегами

Пресс-секретарь Бейнера подтвердил, что спикер отклонил просьбу о встрече, переданную через российских дипломатов. Причину такого решения собеседник не пояснил.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации телеканала CNN.

Посольство России в Вашингтоне тем не менее сообщило, что визит представителей обеих палат Федерального Собрания готовится и состоится на следующей неделе. Кто именно войдет в делегацию, пока неясно, однако российские парламентарии изъявили желание встретиться и с сенаторами, и с членами Палаты представителей от демократов и от республиканцев.

Как отреагируют на просьбу о встрече другие конгрессмены, неизвестно, однако россиян, скорее всего, ожидает прохладный прием, отмечают аналитики.

Бывший глава сенатского комитета по иностранным делам Дик Лугар пояснил, что едва ли визит членов Госдумы и Совета Федерации повлияет на голосование по резолюции, но нельзя исключать, что диалог приведет к каким-то положительным последствиям.

В свою очередь один из помощников руководителей Палаты представителей, комментируя для CNN намерение депутатов приехать на Капитолийский холм, заявил: «Удачи им».

Напомним, 4 сентября комитет по иностранным делам Сената США одобрил резолюцию о начале военной операции в Сирии. Сенаторы скорректировали текст, который им передал президент США Барак Обама.

В комитете настояли, чтобы военное вмешательство длилось не более трех месяцев, и запретили проводить наземную операцию. Сенат может поставить резолюцию на голосование уже на следующей неделе.

Поводом к решению Обамы начать операцию в Сирии послужило применение химического оружия 21 августа. Повстанцы и правительственные войска, находящиеся в состоянии войны, возложили ответственность друг на друга. США, их западные союзники, государства Персидского залива полагают, что что химическую атаку под Дамаском устроили лояльные Асаду войска. Россия скептически относится к таким обвинениям и призывает действовать в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.