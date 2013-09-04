Посол Сирии заявил, что против Асада воюют украинские боевики

Об этом на пресс-конференции заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Украине Мохамед Саид Акиль, сообщает ForUm.

«Мы слышали, что есть террористы из 83 стран мира. В том числе из Украины» , - сказал он.

Однако посол не смог назвать их количества. По его словам, тела боевиков сжигают сами террористы, чтобы тех не могли узнать.

«Поэтому нельзя сказать, сколько террористов воюет. Можно определить это только, когда они попадают в плен», - подытожил дипломат.

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Напомним, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа. Некоторые СМИ сообщили о химатаке в окрестностях Дамаска, организованную войсками правительства. По данным оппозиции, число жертв составило 1,3 тысячи человек.

После этого чиновники США неоднократно заявляли о наличии у них доказательств того, что химическое оружие применили именно правительственные войска. Также Барак Обама сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии даже без санкции американського Конгресса.

Одновременно президент России Владимир Путин заявил, что США должны предоставить инспекторам и Совету Безопасности ООН эти доказательства.