США примут участие в возможной военной операции в Сирии

10:03, 03 сентября 2013
Мир
1258

США, скорее всего, примут участие в возможной военной операции в Сирии, сказал вице-премьер Турции Бюлент Арынч по итогам заседания Cовета министров Турции.

Страны НАТО без США не решатся на военную операцию

Об этом сообщает агентство "Anadolu".

"Если военная интервенция все же будет иметь место, то это сделают в первую очередь США", - сказал вице-премьер.

По его словам, ни добровольные коалиционные силы, ни страны НАТО без США не решатся на военную операцию в Сирии.

Некоторые страны Запада, а также Турция высказались за интервенцию в Сирию после очередного обострения ситуации в стране. 21 августа ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, жертвами которого стало более 600 человек.

Ранее президент США заявил, что применение химического оружия станет "красной чертой" для режима Башара Асада. СМИ сообщают о подготовке ВМС и ВВС стран Запада к началу интервенции.

В Сирии более двух лет продолжаются столкновения правительственных сил с вооруженной оппозицией. По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии превышает 100 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что им противостоят хорошо вооруженные боевики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter