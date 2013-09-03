США примут участие в возможной военной операции в Сирии
США, скорее всего, примут участие в возможной военной операции в Сирии, сказал вице-премьер Турции Бюлент Арынч по итогам заседания Cовета министров Турции.
Об этом сообщает агентство "Anadolu".
"Если военная интервенция все же будет иметь место, то это сделают в первую очередь США", - сказал вице-премьер.
По его словам, ни добровольные коалиционные силы, ни страны НАТО без США не решатся на военную операцию в Сирии.
Некоторые страны Запада, а также Турция высказались за интервенцию в Сирию после очередного обострения ситуации в стране. 21 августа ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, жертвами которого стало более 600 человек.
Ранее президент США заявил, что применение химического оружия станет "красной чертой" для режима Башара Асада. СМИ сообщают о подготовке ВМС и ВВС стран Запада к началу интервенции.
В Сирии более двух лет продолжаются столкновения правительственных сил с вооруженной оппозицией. По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии превышает 100 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что им противостоят хорошо вооруженные боевики.