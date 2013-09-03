США примут участие в возможной военной операции в Сирии

Об этом сообщает агентство "Anadolu".

"Если военная интервенция все же будет иметь место, то это сделают в первую очередь США", - сказал вице-премьер.

По его словам, ни добровольные коалиционные силы, ни страны НАТО без США не решатся на военную операцию в Сирии.

Некоторые страны Запада, а также Турция высказались за интервенцию в Сирию после очередного обострения ситуации в стране. 21 августа ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, жертвами которого стало более 600 человек.

Ранее президент США заявил, что применение химического оружия станет "красной чертой" для режима Башара Асада. СМИ сообщают о подготовке ВМС и ВВС стран Запада к началу интервенции.

В Сирии более двух лет продолжаются столкновения правительственных сил с вооруженной оппозицией. По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии превышает 100 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что им противостоят хорошо вооруженные боевики.