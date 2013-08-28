Лидер белорусского «Молодого фронта» Дашкевич вышел на свободу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, у ворот гродненской тюрьмы № 1 его с полуночи ожидало около 50 человек - журналисты, активисты и супруга Анастасия.

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Дашкевич поблагодарил собравшихся за поддержку и сообщил, что продолжит заниматься политикой.

«Буду делать то, что и делал», - сказал он.

В течение шести месяцев после освобождения Дашкевич будет находиться под превентивным надзором. Ему после освобождения необходимо будет явиться в милицию, чтобы сообщить о своем месте жительства. Он не сможет покидать его с 20-ти часов вечера до 6-ти утра, выезд из города и за границу будет возможен только с разрешения милиции.

Справка УНИАН. Дашкевич и его товарищ по «Молодому фронту» Эдуард Лобов были задержаны в Минске 18 декабря 2010 года, за день до президентских выборов. Их обвинили в избиении двух минчан. Несмотря на то, что они категорически отрицали обвинения и заявляли, что незнакомы с якобы потерпевшими, суд Московского района столицы 24 марта 2011 года признал их виновными в особо злостном хулиганстве. Дашкевича приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, Лобова – к четырем годам в колонии усиленного режима.

Задержание активистов «Молодого фронта» представители оппозиции и правозащитники расценили как превентивную меру милиции накануне выборов. Международные правозащитные организации объявили Дашкевича и Лобова политзаключенными.

По информации родных и единомышленников Дашкевича, в местах заключения он подвергался постоянному давлению со стороны тюремной администрации. Ему неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко, но он отказался это сделать. Лидера «МФ» периодически помещали в штрафной изолятор.

После приговора Дашкевич отбывал наказание в колонии № 13 райцентра Глубокое (Витебская область). 28 августа 2012 года районный суд признал активиста виновным в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения» (часть 1 статьи 411 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к году лишения свободы.

После вынесения приговора Дашкевича перевели в Гродно. В срок наказания включены четыре месяца, которые оппозиционеру оставалось отбыть в колонии по первому уголовному делу.

В декабре прошлого года в гродненской тюрьме глава «МФ» Дашкевич и его заместитель Анастасия Положанко заключили официальный брак.