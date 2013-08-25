СМИ: Американские спецслужбы прослушивали штаб-квартиру ООН

Как сообщает РИА Новости, об этом пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы, которые ранее журналистам предоставил Сноуден.

В частности, летом 2012 года спецслужба смогла взломать защиту и получить возможность отслеживать видеоконференции ООН. Как отмечает издание, такая слежка нарушает соглашение Вашингтона с Организацией Объединенных Наций, которое запрещает подобные скрытые манипуляции.

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Как следует из внутренних документов АНБ, которые скопировал Сноуден, спецслужба также следила за миссией Евросоюза при ООН. Так, американская разведка располагала информацией о расположении офисов в зданиях на Третьей авеню в Нью-Йорке, куда европейские дипломаты переехали в сентябре 2012 года, а также серверов и других объектов IT-инфраструктуры.

Помимо этого, отмечает Spiegel, АНБ при помощи специальной программы, которая имела внутреннее название Special Collection Service, собирала информацию через более чем 80 посольств и консульств США в разных странах. В частности, такие посты прослушки находились во Франкфурте-на-Майне и в Вене. Страны пребывания, как правило, не знали о таких задачах дипмиссий.

Ранее СМИ сообщали, что АНБ прослушивало представительства Евросоюза в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также 38 иностранных посольств и дипмиссий, в том числе посольства своих союзников по НАТО.