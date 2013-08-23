Осужденный информатор Wikileaks написал письмо Обаме

"Я понимаю, что мои действия нарушали закон, я сожалею, если они причинили вред кому-либо в США. Я не хотел никому причинять боль. Я только хотел помочь людям. Когда я решил раскрыть секретную информацию, я сделал это из любви к моей стране и из чувства долга к другим людям", - цитирует AP текст прошения, зачитанный адвокатом осужденного.

По теме: WikiLeaks назвал приговор Мэннингу победой, а Россия обвинила США в двойных стандартах

"Если вы отвергнете мое прошение, я буду отбывать срок, зная, что иногда для того, чтобы жить в свободном обществе, приходится платить высокую цену", - говорится в заключении письма.

Когда именно прошение будет отослано Обаме, не сообщается, замечает РИА Новости.