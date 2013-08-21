WikiLeaks назвал приговор Мэннингу победой, а Россия обвинила США в двойных стандартах

Руководство портала WikiLeaks 21 августа выступило со специальным заявлением относительно приговору Брэдли Мэннингу — бывшему военному аналитику, передавшему WikiLeaks более 700 тысяч секретных документов министерства обороны и государственного департамента США, сообщает Reuters.

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По словам руководителей сайта, 35-летний приговор Мэннингу следует воспринимать как победу, поскольку осужденный уже через девять лет сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает Lenta.ru.

А поскольку 3,5 года он уже провел в заключении, то соответствующее прошение он сможет оформить даже раньше.

Приговор Мэннингу прокомментировала и правозащитная организация Amnesty International. В заявлении на ее сайте сказано, что США повели себя безответственно, поскольку осужденный получил 35 лет тюрьмы, а лица, чьи преступления он разоблачил, так и остались на свободе. В этой связи правозащитники заявили, что президент США должен своим распоряжением помиловать Мэннинга или смягчить ему приговор, чтобы он немедленно вышел на свободу.

На приговор также успел отреагировать и МИД РФ, объявивший, что заключение Мэннинга «показывает необоснованность претензий США на лидерство в сфере прав человека», а также является «проявлением двойных стандартов».

Мэннинг получил 35 лет тюрьмы за разглашение 700 тысяч секретных документов. Кроме того, его лишили звания и изгнали из рядов вооруженных сил. Ни он сам, ни его адвокаты пока никак не прокомментировали приговор. Как пишет The New York Times, приговор сейчас поступит на рассмотрение военной инстанции, которая может либо утвердить его, либо сократить. Увеличить его она не может.

После этого дело будет автоматически направлено в Военный апелляционный суд США, где начнется новое его рассмотрение.