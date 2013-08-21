Экс-руководители затопленного Крымска получили до 6 лет колонии

Абинский районный суд Краснодарского края в среду приговорил к различным срокам четырех чиновников, обвиняемых в халатности при наводнении в Крымске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Так, экс-главу Крымска Владимира Улановского суд приговорил к 3,5 годам колонии-поселения, экс-главу Крымского района Василия Крутько - к шести годам колонии-поселения.

Бывшего замруководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Крымского района Виктора Жданова приговорили к 4,5 годам колонии-поселения.

Экс-глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко получила 3,5 года лишения свободы условно.

По версии следствия, обвиняемые не приняли мер по предупреждению и уменьшению возможного ущерба от стихийного бедствия. Кроме того, по версии следствия, Крутько, Улановский и Рябченко дали указания подчиненным составить документы, подтверждающие их якобы своевременные действия в этой ситуации. Жданов также обвиняется в покушении на мошенничество - по данным следствия, обвиняемый вписал свой адрес в список домов, пострадавших от наводнения, хотя его жилище не находилось в зоне подтопления и не было повреждено.