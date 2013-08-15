Число жертв столкновений в Египте выросло до 638

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Подразделения египетского МВД совместно с армейскими частями утром в среду начали разгон палаточных лагерей сторонников свергнутого президента Мурси в Каире. Позже столкновения перекинулись на другие провинции.