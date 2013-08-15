Число жертв столкновений в Египте выросло до 638
23:15, 15 августа 2013Мир
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Число погибших при столкновениях исламистов с полицией и военными в Египте возросло до 638.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Подразделения египетского МВД совместно с армейскими частями утром в среду начали разгон палаточных лагерей сторонников свергнутого президента Мурси в Каире. Позже столкновения перекинулись на другие провинции.
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