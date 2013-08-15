Мэр Праги поддержал геев словами Папы Римского

Томаш Гудечек процитировал слова Папы Римского Франциска: «Если человек является геем, но имеет добрую волю, то кто я такой, чтобы судить его?», передает Чешское Радио.

Гей-прайд проходит в Праге уже в третий раз, первые два раза его поддерживал предыдущий мэр Праги Богуслав Свобода. Многие консерваторы надеялись, что новый мэр Томаш Гудечек не последует по стопам своего предшественника, но глава чешской столицы их разочаровал.

В связи со словами Папы Римского о геях, чешская католическая церковь не выступает с критическими замечаниями в адрес гей-прайда.