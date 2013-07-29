Папа Римский говорит, что женщинам дорога в священники заказана навсегда

Папа Римский Франциск заявил, что запрет Римско-католической церкви на служение женщин в качестве священников является «окончательным» и пересмотру не подлежит.

«Церковь говорила и говорит, что нет ... Что дверь закрыта», — приводит Reuters ответ папы на вопрос относительно женщин-священнослужителей в католической церкви, - сообщает Газета.ру.

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Во время беседы с журналистами, состоявшейся на борту самолета, на котором Франциск возвращался в Ватикан из Бразилии, была также затронута тема отношения церкви к гомосексуализму. Папа Римский напомнил, что катехизис католической церкви осуждает однополые связи, однако это не значит, что кто-то имеет право осуждать геев или что они не должны быть интегрированы в общество.

Франциск вернулся в Рим сегодня после недельного тура по Бразилии.