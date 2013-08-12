Умер 44-летний принц Нидерландов
17:01, 12 августа 2013Мир
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Принц Нидерландов Йохан Фризо, впавший в кому после того, как он попал под лавину, умер в возрасте 44 лет.
Принц Нидерландов с февраля 2012 года находился в коме. Фото thestar.com
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Sky News, в заявлении правительства страны говорится, что он умер «от осложнений, возникших в результате повреждения мозга».
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Принца Фризо, сына Королевы Нидерландов Беатрикс, засыпало лавиной на горнолыжном курорте Лех в феврале 2012 года. Под завалами снега Фризо находился в течение 15 минут. Врачи заявляли, что из-за кислородного голодания в мозге принца начались необратимые процессы, и он может никогда не прийти в сознание.
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