У Нидерландов теперь новый король
30 апреля Виллем-Александр Оранский-Нассау (Вильгельм-Александр) — старший сын королевы Беатрикс стал новым королем Нидерландов.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.
В ходе специальной церемонии, проведенной в Амстердаме, королева торжественно объявила об отречении от престола в пользу своего сына.
Виллем-Александр вместе со своей супругой королевой Максимой приветствовали подданных с балкона дворца, украшенного розами и апельсинами (оранжевый — официальный цвет его династии).
В ближайшее время состоится формальная церемония приведения короля к присяге на верность народу и конституции Нидерландов. Королю Виллему-Александру 46 лет, по образованию он историк.
Как сообщал УНИАН, Виллем-Алескандр первый мужчина-король Нидерландов за последние 123 года. 75-летняя королева Беатрикс находилась на троне с 1980 года, с тех пор, как ее мать, королева Юлиана, отреклась от престола в ее пользу.