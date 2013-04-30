У Нидерландов теперь новый король

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.

В ходе специальной церемонии, проведенной в Амстердаме, королева торжественно объявила об отречении от престола в пользу своего сына.

Виллем-Александр вместе со своей супругой королевой Максимой приветствовали подданных с балкона дворца, украшенного розами и апельсинами (оранжевый — официальный цвет его династии).

В ближайшее время состоится формальная церемония приведения короля к присяге на верность народу и конституции Нидерландов. Королю Виллему-Александру 46 лет, по образованию он историк.

Как сообщал УНИАН, Виллем-Алескандр первый мужчина-король Нидерландов за последние 123 года. 75-летняя королева Беатрикс находилась на троне с 1980 года, с тех пор, как ее мать, королева Юлиана, отреклась от престола в ее пользу.