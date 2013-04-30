У Нидерландов теперь новый король

12:00, 30 апреля 2013
Мир
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30 апреля Виллем-Александр Оранский-Нассау (Вильгельм-Александр) — старший сын королевы Беатрикс стал новым королем Нидерландов.

Виллем-Олександр стал королем Нидерландов / Фото: srslyguys (Flickr)

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.

В ходе специальной церемонии, проведенной в Амстердаме, королева торжественно объявила об отречении от престола в пользу своего сына.

Виллем-Александр вместе со своей супругой королевой Максимой приветствовали подданных с балкона дворца, украшенного розами и апельсинами (оранжевый — официальный цвет его династии). 

В ближайшее время состоится формальная церемония приведения короля к присяге на верность народу и конституции Нидерландов. Королю Виллему-Александру 46 лет, по образованию он историк.

Как сообщал УНИАН, Виллем-Алескандр первый мужчина-король Нидерландов за последние 123 года. 75-летняя королева Беатрикс находилась на троне с 1980 года, с тех пор, как ее мать, королева Юлиана, отреклась от престола в ее пользу.

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