В Германии самолет с пассажирами сел в поле пшеницы и перевернулся

Винтовой одномоторный самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек, аварийно сел в поле сразу после взлета с аэродрома Биненфарм (земля Бранденбург), при посадке борт перевернулся, никто серьезно не пострадал.

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Об этом сообщила РИА Новости в понедельник представительница местной полиции.

Инцидент произошел еще в субботу вечером, но известно о нем стало только сейчас. Ан-2, которым управлял 33-летний пилот, направлялся в коммуну Херингсдорф (соседняя с Бранденбургом федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания). На борту находились 11 пассажиров в возрасте от 17 до 52 лет.

Сразу после старта пилот обнаружил какую-то неполадку и решил экстренно посадить самолет. О том, что могло стать причиной аварийной посадки, полиция не сообщает. Немецкие СМИ предполагают, что возникли проблемы с набором высоты. Так или иначе, возвращать самолет на аэродром пилот не стал и принял решение сажать борт прямо в поле пшеницы.

При аварийной посадке, которая произошла всего через две минуты после взлета, самолет перевернулся через нос. При этом серьезных ранений не получил никто из находившихся на борту. Все 12 человек смогли самостоятельно выбраться из самолета. Госпитализация потребовалась пятерым - они получили легкие ушибы и резаные раны.