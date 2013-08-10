В США самолет бывшего топ-менеджера Microsoft врезался в дома, есть жертвы (видео)

Об этом 9 августа сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Самолет летел из штата Нью-Джерси в аэропорт города Нью-Хейвен, однако, не долетев несколько километров до пункта назначения, рухнул на два жилых дома, которые сразу загорелись.

В одном из домов в момент крушения находились двое детей в возрасте одного года и 13 лет и их мать. Женщине удалось выбраться наружу, а ее детям — нет. В настоящее время их тела еще не обнаружены, и они официально считаются пропавшими без вести, однако, как заявили власти, по всей вероятности, они погибли.

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Все находившиеся в самолете также погибли. Точное число людей на борту пока неизвестно: по данным родственников Хиннингсгаарда, там был только он сам и его сын, однако власти полагают, что в самолете могли находиться три человека.

Причины произошедшего пока неясны.

Билл Хеннингсгаард работал в Microsoft с 1988 по 2002 год в должности вице-президента представительства компании в Тихоокеанском регионе. До Microsoft он также некоторое время был сотрудником компании Apple.