Северная Корея разработала мобильный телефон

Об этом сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на северокорейские СМИ.

Как отмечает РИА Новости, по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на заводе электроники имени 11 мая и высоко оценил достижение северокорейских ученых.

"Телефон "Ариран" отлично выглядит внешне, он легкий и оснащен всеми необходимыми функциями для общения и обучения", - сказал лидер КНДР.

Он также подчеркнул достоинства встроенной камеры и возможность пользования простейшими приложениями смартфона.

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Ранее сообщалось, что число пользователей мобильной связи в КНДР превысило 2 млн человек. Северокорейцы могут совершать и принимать звонки, отправлять и принимать SMS-сообщения, однако международные звонки заблокированы.