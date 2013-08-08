В КНДР комедиантку отправили на шахту за шутку в адрес режима

Северокорейскую комедийную актрису Ли Чхун Хон отправили на работы в угольную шахту за шутку в адрес режима, пишет The Daily Mail со ссылкой на региональные СМИ. Артистка выступала перед рабочими на одном из местных сельскохозяйственных предприятий и решила прокомментировать ситуацию в стране. Концерт немедленно прервали, а нарушительницу незамедлительно выслали на шахту.

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Газета отмечает, что Ли Чхун Хон даже не успела попрощаться с родственниками. Помимо этого, семье пришлось отложить свадьбу дочери актрисы.

Что именно сказала комедиантка и как долго она пробудет на шахте, не сообщается. Обычно срок наказания за подобные провинности составляет шесть месяцев.

Ли Чхун Хон - одна из самых известных комедийных актрис в КНДР. В свое время она выступала перед лидером страны Ким Чен Иром.

Газета.ру