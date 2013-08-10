В России издали роман Геббельса в серии "Проза великих"

Книгу, написанную в 1923 году, издали в серии "Проза великих", сообщает издание newsru.com.

Также сайт цитирует издательскую аннотацию, отмечая в ней присутствие симпатии к автору.

"Прежде всего, этот роман представляет собой юношескую, во многом наивную, но, в то же время, и дерзостную ориентацию на предшествующие поколения литераторов: романтиков, реалистов, символистов, экспрессионистов. Юношеская незрелость обусловливает восторги, откровенность, непосредственность мышления и чувств автора, его постоянно оттачивающуюся афористичность, что находит сильное отражение в тексте", - написано в аннотации.

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"Роман проникнут осязаемым влиянием Гете, Ницше, Достоевского, Евангелия, - продолжает автор аннотации. - Некоторые спорные моменты, имеющиеся в романе, сегодня представляются безусловным анахронизмом, но следует помнить, что в эпоху, когда роман был создан, они имели не маргинальное, а широкое хождение во всех слоях общества, потому мы не в праве упрекать автора за те или иные взгляды, которые даже не могли являться его личными".

Впервые это литературное произведение было издано при поддержке нацистской партии в 1929 году. Главный герой Михаэль Фоорманн - ветеран первой мировой войны, вернувшийся с фронта в Германию. Михаэль ведет дневник, в котором описывает свою жизнь и излагает свое мировоззрение, не чуждое антисемитизму.

Так, в книге можно найти такие цитаты, как "Христос - первый по размаху противник евреев" и "Еврей - это ложь в человеческом обличье", сообщает издание.