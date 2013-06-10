Дневник соратника Гитлера, найденный в США, может изменить историю

В США обнаружен личный дневник ближайшего сподвижника Адольфа Гитлера члена политического руководства фашистской Германии Альфреда Розенберга, объявленного Нюрнбергским трибуналом одним из главных военных преступников и приговоренного к смертной казни в 1946 году. По предварительным оценкам экспертов, записи, охватывающие период с 1936 по 1944 год, содержат ранее неизвестные факты о политике Третьего рейха, планах нападения на Советский Союз, разногласиях внутри гитлеровского режима и представляют большой интерес для специалистов и широкой общественности.

“Дневник послужит для историков важным источником информации, которая будет дополнять и отчасти противоречить уже известным документам”, – говорится в научном заключении сотрудников вашингтонского Музея истории холокоста, содержание которого распространило информагентство Рейтер. Записи Розенберга, который являлся одним из главных идеологов нацизма и автором теории геноцида евреев, будут переданы в музей. Ожидается, что в ближайшие дни представители нескольких федеральных ведомств США официально объявят об этом на пресс-конференции и расскажут, как им удалось обнаружить дневник.

ИТАР-ТАСС