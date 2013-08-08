Самолет Москва - Минск совершил вынужденную посадку из-за дебошира

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"По предварительной информации, сегодня экипаж рейса 983 Москва - Минск компании "Белавиа" перед взлетом попросил через диспетчера прийти на борт сотрудников полиции, так как один из пассажиров ведет себя буйно. Затем экипажу удалось самим успокоить пассажира и самолет взлетел в 10.30",- сказал собеседник агентства.

По его словам, после взлета пассажир снова начал буянить и в 11.20 самолет совершил вынужденную посадку в Домодедово.

"Сейчас пассажир находится в отделе полиции. Это уроженец Казани 1981 года рождения",- сказал представитель пресс-службы. Мужчина будет направлен на медосвидетельствование.

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Как сообщил заместитель генерального директора "Белавиа" Игорь Чергинец, планируется, что в ближайшее время самолет снова вылетит в Минск.