Несмотря на скандал со Сноуденом, Керри и Лавров таки встретятся в Вашингтоне

Об этом сообщил сегодня журналистам представитель американской администрации.

Еще в конце прошлой недели Вашингтон заявлял, что изучает целесообразность проведения переговоров в формате "два плюс два" с Россией в свете ее решения предоставить временное убежище Эдварду Сноудену, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Министерство иностранных дел России 3 июля информировало, что переговоры в формате "два плюс два" намечены в Вашингтоне на 9 августа. В таком формате две страны уже проводили переговоры в период пребывания у власти администрации Джорджа Буша-младшего. Во встрече должны принять участие министры обороны и главы министерств иностранных дел двух стран.

Между тем, эксперты заявляют, что решение России предоставить Сноудену временное убежище на год не приведет к серьезному ухудшению российско-американских отношений.