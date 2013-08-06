Азербайджан и Турция могут объединить свои армии - в России бьют тревогу

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член парламентского комитета по безопасности и обороне Захид Орудж.

"Совместные учения, проведенные воинскими подразделениями Азербайджана и Турции, доказывают, что оба государства формируют единый взгляд на региональные проблемы и вопросы безопасности, и, наряду с экономическими, политическими и дипломатическими основаниями этих отношений, создается и самый важный их компонент - военный", - цитирует Оруджа Trend.az.

Формула сотрудничества должна быть восстановлена не в форме "Одна нация, два государства", а в контексте "Одна нация, единая армия", сказал депутат.

"В этой сфере Азербайджан и Турция предпринимают совместные стратегические шаги. Впредь, расширив возможности, можно создавать военные соединения, взводы, выполняющие одну и ту же миссию определенного направления. Для этого есть политическая воля, достаточно ресурсов", - сказал член парламентского комитета.

Российские аналитики уже бьют тревогу. Как отмечается, слияние армий Турции и Азербайджана может изменить карту Евразии.

"Появление одной из самых мощных армий НАТО на Каспии чревато для России утратой Кавказа и выходов к южным морям", - пишет в своей статье для Росбалта Виктор Ядуха.