В Турции обвиненным в попытке переворота дали пожизненные сроки

В так называемом деле Эргенекон суд оправдал 21 обвиняемого и вынес 20-летние приговоры для нескольких других, а бывшего начальника генштаба турецкой армии Илькера Башбуга и нескольких высших военных чинов приговорены к пожизненному заключению.

Также на скамье подсудимых находятся другие офицеры турецкой армии, адвокаты, преподаватели вузов и журналисты. Суд над ними продолжается с 2007 года.

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Среди обвинений, которые им предъявляют - членство в «террористической организации» Эргенекон, поджог, незаконное владение оружием, подстрекательство к вооруженному восстанию против премьера Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития.

Вокруг здания суда в городе Силиври неподалеку Стамбула дежурит полиция, установлена ​​металлическая ограда.

Светская оппозиция Турции осуждает этот процесс, который начался в 2008 году, называя его охотой на ведьм, целью которого является прекращение критики правительства.

Во время зачитывания приговора обвиняемым перед зданием суда собрались сотни людей. Несколько агрессивно настроенных групп протестующих начали столкновения с полицией, которая окружила здание и применила слезоточивый газ и водометы.

Как известно, военные в Турции традиционно считают себя защитниками светского курса страны и в 1960-80-х годах трижды устраивали военные перевороты, когда, по их мнению, к власти приближались исламисты. Но после прихода к власти Эрдогана и его партии, которая ведет свою историю также с исламистских кругов, влияние военных в Турции значительно уменьшилось.

По материалам: Радио Свобода, РИА Новости