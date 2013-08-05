В Германии чеченцы избили супругов за «непристойное поведение»

Инцидент произошел в городе Айзенхюттенштадт (федеральная земля Бранденбург). Десять человек ворвались в комнату, где жили супруги из Чечни, и жестоко избили обоих. У 23-летней Зулихан в результате побоев произошел выкидыш. Ее мужа, чье имя в СМИ не называется, пришлось с серьезными травмами отвезти в больницу, передает Лента.ру.

Причиной недовольства исламистов стало якобы неприличное, с их точки зрения, поведение супругов. Как пишет газета Bild, исламистам не понравилось, что Зулихан не носила платка на голове и одевалась в джинсы.

По данным журнала Focus, лидером группы исламистов является 38-летний член сепаратистского движения «Имарат Кавказ», которое в России признано террористическим. Как сообщили в полиции, он и его окружение неоднократно пытались силой насаждать традиционные исламские ценности в центре для беженцев.

Инцидент возмутил немецких политиков. Они потребовали выслать зачинщиков драки из страны. Министр внутренних дел Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что это дело сейчас расследуется, но о других подобных случаях ему ничего неизвестно.