Лишь 10% россиян боролись бы за удержание Чечни в составе РФ

Об этом свидетельствует результаты социологического опроса Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, как бы вы отнеслись к возможности отделения Чечни от России, 12% респондентов отметили «Отделение Чечни от России уже фактически состоялось». 24% - были бы только рады такому развитию событий. На 27% это бы не произвело особого впечатления. В тоже время, 13% опрошенных против такого развития событий, но готовы с ним смириться. 10% считают, что этому следует воспрепятствовать любыми средствами, включая военные. 14% - затруднились с ответом.

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При этом только 2% респондентов оценивают сейчас обстановку на Северном Кавказе как благополучную. 16% - назвали обстановку в регионе спокойной. 61% - напряженной, 11% - критической, взрывоопасной. 9% - затруднились с ответом.

Кроме этого, 59% опрошенных считают, что в течение ближайшего года обстановка на Северном Кавказе останется без изменений. 9% - считает что обстановка улучшится, 17%- ухудшиться. 15% - затруднились с ответом.

В тоже время, 49% опрошенных обеспокоены распространением терроризма с Северного Кавказа на другие регионы России. 30% - обеспокоены, но не слишком серьезно. 12% угроза терроризма не беспокоит. 6% - не задумывались над этим. 3% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 6-10 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.