В Египте западные дипломаты встретились с одним из лидеров «Братьев-мусульман»

Дипломаты западных и арабских стран посетили в египетской тюрьме одного из лидеров движения "Братья-мусульмане", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Египетское госинформагентство MENA распространило сообщение о том, что генеральный прокурор страны разрешил зарубежным дипломатам встретиться с одним из лидеров "Братьев-мусульман" Хайратом аш-Шатыром. Встреча началась в полночь по местному времени и продлилась около часа, - отмечает РИА Новости.

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Дипломаты проводят встречи с представителями противоборствующих сторон, пытаясь урегулировать кризис, который возник после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в начале июля.

Хайрат аш-Шатыр является заместителем верховного наставника движения "Братья-мусульмане" Мохаммеда Бадиа и отвечает за стратегию движения. Ранее суд в Каире объявил, что 25 августа начнет против Бадиа, аш-Шатыра и еще одного лидера движения судебное разбирательство по обвинению в подстрекательству к насилию во время протестов в день свержения Мурси.