Временное правительство Египта приказало прекратить акции протеста

Как сообщаеттелеканал AlJazeera, временное правительство дало указание министру внутренних дел сделать все необходимое, чтобы пресечь эту угрозу в рамках закона.

В сообщении отмечено, что акции, подобные сидящему протесту являются «террористической деятельностью», и нарушение графика движения, вытекающее из протестов больше не приемлемо.

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«Кабинет министров решил принять все меры, необходимые для противостояния этим угрозам и положить им конец», - было указано в телевизионном заявлении.

Египетские власти также заявили, что вызывают Мухаммеда Бади и двух других лидеров движения «Братьев-мусульман» в суд по обвинению в подстрекательстве к насилию.

Этот шаг, очевидно, приведет к углублению напряженности в отношениях между исламистами и военными, которые свергли президента Мохамеда Мурси 3 июля.