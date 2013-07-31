В Китае не спадает небывалая жара (фото)

22:10, 31 июля 2013
Мир
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Аномальная высокая температура продолжает держаться в Китае. Из-за нее власти были вынуждены впервые в истории объявить о запуске второго (самого высокого) уровня готовности к жаре.

Температура воздуха в Китае поднялась до +41 / Фото: Синьхуа

Последние четыре дня в Китае уже действовало предупреждение "оранжевого" (первого) уровня об угрозе высокой температуры. Теперь готовность второго уровня в связи с аномально жаркой погодой объявлена в восточных провинциях страны, пишет Синьхуа.

Впервые в истории введен второй уровень / Фото: Синьхуа

По прогнозу синоптиков, в провинциях Чжэцзян, Сычуаньской впадине и некоторых районах Синьцзян-Уйгурского автономного района столбики термометров поднимутся до 41 градуса по Цельсию, что считается небывалой жарой для этих регионов.

По 8 августа температура до 35 градусов и выше установится в районах близ рек Янцзы и Хуанхэ.

Китайцам не рекомендуют долго находиться на улице / Фото: Синьхуа

Власти Китая предупреждают о необходимости принять необходимые противопожарные меры. Гражданам не рекомендуется долгое время находиться на открытом воздухе.

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