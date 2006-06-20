США заморозили счета Лукашенко

Министерство финансов США 19 июня включило президента Белоруссии Александра ЛУКАШЕНКО в список лиц, чьи счета на территории Америки должны быть заморожены.

При этом вводится запрет на ведение с ним всякого рода сотрудничества со стороны американских компаний, сообщает Associated Press.

Помимо белорусского президента, в список Минфина США попали министр юстиции Виктор ГОЛОВАНОВ, глава администрации президента Геннадий НЕВЫГЛАС, министр внутренних дел Владимир НАУМОВ, глава КГБ Белоруссии Степан СУХОРЕНКО, глава Центризбиркома республики Лидия ЕРМОШИНА и руководитель государственной телерадиокомпании Александр ЗИМОВСКИЙ.

Министерство не стало обнародовать подробностей принятого решения, отмечает агентство.

18 мая министры иностранных дел 25 стран — членов Евросоюза приняли решение об аресте банковских счетов и недвижимости 36 белорусских должностных лиц из списка не въездных на территорию стран ЕС. Чиновникам из этого списка и связанным с ними лицам вменяется в вину нарушение международных избирательных стандартов, а также репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции в ходе президентской избирательной кампании 2006 года.