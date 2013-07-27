Машинист поезда, разбившегося в Испании, обвинен в убийстве 78 человек

Мужчину, который легко травмировался в результате аварии, произошедшей в среду, отвезли в полицейский участок.

Его обвиняют в превышении скорости.

Ранее машинист Фрасиско Хосе Гарзон Амо отвечать на вопросы отказывался. Но сообщают, что на момент аварии поезд мчался со скоростью, вдвое больше максимально разрешенной.

ВВС Украина