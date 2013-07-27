Машинист поезда, разбившегося в Испании, обвинен в убийстве 78 человек
16:54, 27 июля 2013Мир
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Машинист поезда, в результате аварии которого погибли 78 человек, обвинили в убийстве по неосторожности. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании.
Мужчину, который легко травмировался в результате аварии, произошедшей в среду, отвезли в полицейский участок.
Его обвиняют в превышении скорости.
Ранее машинист Фрасиско Хосе Гарзон Амо отвечать на вопросы отказывался. Но сообщают, что на момент аварии поезд мчался со скоростью, вдвое больше максимально разрешенной.
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