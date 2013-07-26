"Украинский моджахед" лежит в Египте с поврежденным позвоночником

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что в настоящее время МИД ожидает официальную информацию от властей Египта. В то же время, по словам Перебыйноса, наш консул уже связался с гражданином Украины. “Он (гражданин Украины - УНИАН) находится в тяжелом состоянии и ему нужна операция на позвоночнике. У него есть травмы после автокатастрофы. Ранее рассматривался вопрос о его транспортировке в Каир для проведения операции, но в связи со сложной ситуацией безопасности сейчас рассматривается вопрос о том, что врач из Каира может приехать для того, чтобы сделать операцию в Шарм-эль-Шейхе”, - сказал он.

По словам Перебыйноса, парню 23 года, но по этическим причинам его имя и фамилия не называются.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, отвечает ли действительности информация о том, что данный гражданин был наемником, собеседник агентства ответил: “Он отрицает какую-либо причастность к любым группировкам. По состоянию на сегодняшний день, по словам этого гражданина, ему со стороны египетских правоохранительных органов не выдвигались какие-либо обвинения о нарушении местного законодательства”.

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Как сообщал УНИАН, со ссылкой на газету «Сегодня» (№159 от 25 июля), в Шарм-эль-Шейхе (Египет) был задержан 23-летний гражданин Украины Рашид, которого подозревают в том, что он наемником воевал в рядах исламистов, - сторонников свергнутого Президента Мохаммеда Мурси, а также на стороне сил, которые стремятся лишить власти Президента Сирии Башара Асада.

Отмечается, что взяли его случайно - после ДТП, в котором пострадал Рашид. По данным зарубежных СМИ, его доставили в больницу, а в авто, которое принадлежит ему, полиция нашла выданный властью Сирии документ на имя гражданина Украины с его фото, на котором по перечеркнутому официальному тексту стояла надпись «Моджахед, специальность - журналист». Также в авто обнаружили военную форму и черные флаги с религиозными надписями. Жена украинца, которая с 30 мая проживает в одной из гостиниц Шарм-эль-Шейха, якобы признала, что ее муж воюет на стороне повстанцев в Сирии, пишет газета.