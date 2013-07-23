СМИ: В Египте задержали украинца с удостоверением "моджахеда Сирии"

Также у задержанного нашли египетскую и иностранную военную форму, знаки с надписью "полиция" и черные флаги с религиозными надписями, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной интернет-портал Youm7.

По имеющейся информации, задержанный 23-летний украинец по имени Рашид проживал со своей женой (гражданкой Швеции) в одном из курортных жилых комплексов Шарм-эш-Шейха. Он въехал в Египет по туристической визе 30 мая и должен был покинуть страну 9 июля. Задержать его удалось случайно - машина украинца попала в серьезную аварию, врезавшись в другой автомобиль. Подозреваемый был доставлен в больницу с травами, а полицейские решили досмотреть его транспортное средство.

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При осмотре автомашины обнаружился выданный властями Сирии документ на имя гражданина Украины с его фотографией, на котором поверх перечеркнутого официального текста стояла надпись "Моджахед, специальность - журналист". Также в машине нашлась египетская военная форма и устройство для перевода денег через банк, маркированное одним из крупнейших банков Швеции.

При обыске квартиры в присутствии жены подозреваемого полиция также обнаружила иностранную военную форму, черные повязки на голову и черные флаги с надписями религиозного содержания и призывами к "священному джихаду". Жена украинца признала, что ее муж воюет на стороне повстанцев в Сирии.

Прокуратура начала расследование. Задержанный гражданин Украины пока находится в больнице, к нему приставлена охрана.