В США самолет упал на жилой дом (видео)

20:59, 25 июля 2013
Мир
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Небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Индиана, два человека ранены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WHTR.

Самолет, марка которого не уточняется, упал на один из домов в нескольких километрах от аэропорта города Колумбус, после чего начался пожар. Сообщается, что оба пострадавших находились в самолете, они госпитализированы с ожогами и травмами, один в критическом состоянии.

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Уничтожена задняя часть дома и большая часть крыши. Владелица дома не пострадала, хотя находилась внутри. "Мое тело в порядке и я этому рада, ничего страшного, что дом пострадал", - заявила она журналистам.

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