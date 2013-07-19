Румынские цыгане не прижились в центре Лондона: лагерь разогнала полиция

Лагерь у Мраморной арки в Гайт-парке разогнали из-за жалоб местных жителей на то, что цыгане попрошайничают и их поведение "антиобщественное", сообщает BBC News.

Часть цыган согласились добровольно вернуться в Румынию самолетом или автобусом за счет британского правительства.

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Остальные жители лагеря должны или найти работу, или также будут высланы из страны в соответствии с законом, запрещающим попрошайничать в английских городах.

Издание сообщает, что один из жителей лагеря объяснил свой британский вояж тем, что лучше не иметь ничего в Англии, чем в Румынии.