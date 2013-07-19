Румынские цыгане не прижились в центре Лондона: лагерь разогнала полиция
19:09, 19 июля 2013Мир
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Лондонская полиция совместно с сотрудниками иммиграционных служб разогнала лагерь, организованный в городе группой цыган.
Цыганский табор в Лондоне не прижился / Фото: premier.gov.ru
Лагерь у Мраморной арки в Гайт-парке разогнали из-за жалоб местных жителей на то, что цыгане попрошайничают и их поведение "антиобщественное", сообщает BBC News.
Часть цыган согласились добровольно вернуться в Румынию самолетом или автобусом за счет британского правительства.
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Остальные жители лагеря должны или найти работу, или также будут высланы из страны в соответствии с законом, запрещающим попрошайничать в английских городах.
Издание сообщает, что один из жителей лагеря объяснил свой британский вояж тем, что лучше не иметь ничего в Англии, чем в Румынии.
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