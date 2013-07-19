Меркель: для защиты электронных данных нужны международные стандарты

"Мы должны провести международные переговоры и определить правила - точно также, как нам нужны правила для регулирования финансовых рынков", - заявила она в западногерманском Ашаффенбурге на предвыборном мероприятии партии Христианско-демократический союз, председателем которого является. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы очень открыто будем говорить со всеми в мире о том, что означает для нас безопасность", - пообещала глава правительства ФРГ. По ее словам, являясь федеральным канцлером, она "несет ответственность за безопасность граждан и их защиту от террористических актов и организованной преступности".

Однако, это касается также и обеспечения безопасности данных граждан, указала канцлер. "Здесь должен быть найден разумный баланс", - резюмировала А.Меркель.