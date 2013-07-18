Участники дебатов в ООН призывают не убивать журналистов

Нынешние дебаты в Совбезе стали первыми, целиком посвященными проблеме защиты журналистов в условиях вооруженных конфликтов. До сих пор тема обсуждалась в более широком контексте защиты гражданских лиц.

Открывая заседание, заместитель генсекретаря ООН Ян Элиассон указал на важность миссии журналистов и на необходимость обеспечения их защиты. "С убийством каждого журналиста теряется голос, выступающий в защиту прав и достоинств человека", - заявил он.

"Может, меня и называют ходячим покойником, - сказал Мустафа Хаджи Абдинур (агентство Франс Пресс, Сомали), - но я выполняю свою работу - сообщаю новости... Когда убивают журналиста, вместе с ним погибают новости", - цитирует ИТАР-ТАСС.

В письме к заседанию председательствовавшей в СБ в июне Розмари Дикарло, исполняющей обязанности постоянного представителя США при ООН, подчеркивается, что "в 2012 году во всем мире был убит 121 журналист. Свыше 200 были подвергнуты тюремному заключению и еще больше журналистов стали объектами нападений". "Право на свободу убеждений и выражения мнений является правом человека, гарантируемым всем, включая журналистов, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах", - отмечается в документе.

В декабре 2006 года СБ ООН принял резолюцию 1738, которая призывает участников боевых действий сделать максимум возможного для защиты журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов.