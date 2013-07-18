Россия облегчит получение гражданства русскоязычным студентам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на круглом столе в Университете нефти и газа в Москве сообщили представители Федеральной миграционной службы РФ.

Так, заместитель главы ФМС Елена Радочина отметила, что миграционная политика играет важную роль в модернизации страны, поскольку содействует экономическому росту, повышению безопасности и улучшению показателей демографии.

Она сообщила о поправках в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». По словам Радочиной, изменения вводят упрощенный порядок получения гражданства для выпускников российских вузов, бизнесменов, инвесторов. «Поправки были уже одобрены Советом Федерации, осталось дождаться, когда они будут подписаны», - уточнила она.

Представитель ФМС также сообщила, что законопроект сможет привлечь в Россию больше «мозгов», а «не мускул», тем более, по данным ведомства, за последние годы появился тренд на увеличение числа мигрантов с образованием.

Заместитель руководителя департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС Дмитрий Демиденко добавил, что данные меры позволят привлечь больше высококвалифицированных кадров для малого и среднего бизнеса. Он пояснил, что иностранным студентам будут выдавать документ «наподобие визы», который можно вклеить в паспорт.

«Данный документ даст возможность устроиться студентам-иностранцам на работу», - подчеркнул Демиденко, отметив, что документ будет выдаваться лишь студентам, которые обучаются по долговременным образовательным программам – не менее 90 дней.

В то же время, по словам заместителя главы комитета Госдумы по образованию Алены Аршиновой, студенты являются интеллектуальным ресурсом страны. «Если иностранные студенты знают наш язык, нам выгодно, чтобы они работали на нашу экономику», - сказала депутат.