В Египте заморозили счета ряда исламистских лидеров

Соответствующий указ подписан генеральным прокурором Хишамом Баракатом в связи с расследованием дел, фигурантами в которых проходят члены руководства исламистских партий и движений.

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Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету ”Аль-Ахрам”.

Будут блокированы финансовые активы 14 человек, в том числе верховного наставника ”Братьев-мусульман” Мухаммеда Бадиа, второго человека в руководстве ассоциации и ее ”финансиста” Хейрата аш-Шатера, председателя политического крыла ”братьев” - Партии свободы и справедливости - экс- спикера распущенного Народного собрания Египта Саада аль- Кататни и его заместителя Исама аль-Арьяна.

Кроме того, в списках значатся имена проповедника Сафуата Хигази, руководителя исламистской партии ”Аль-Васат” Исама Султана и ультраконсервативного салафистского проповедника Хазема Салаха Абу Исмаила, чья кандидатура выдвигалась на президентских выборах в АРЕ в прошлом году.

В настоящее время генпрокуратура Египта начала рассмотрение исков, поданных против вождей исламистов, главным образом - ”Братьев-мусульман”, в том числе низложенного президента Мухаммеда Мурси. Среди наиболее серьезных обвинений, которые могут быть выдвинуты против них - шпионаж, расправа и подстрекательство к убийству мирных демонстрантов, незаконное владение оружием и взрывчатыми веществами, подрыв госбезопасности, суверенитета страны и нанесение вреда ее экономике.