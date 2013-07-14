ЕС призвал ускорить формирование легитимного правительства в Египте

Евросоюз глубоко обеспокоен развитием ситуации в Египте, сожалеет по поводу "чрезмерного применения силы" и призывает к скорейшему возврату к власти в стране легитимного правительства, заявила в воскресенье глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, сообщает РИА Новости.

"Первостепенное значение имеет быстрое возвращение Египта к легитимному правительству и демократическим структурам, которые отвечают социально-экономическим чаяниям египетского народа", — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

От имени ЕС Эштон подчеркнула важность скорейшего проведения демократических выборов в Египте и необходимость национального примирения. В заявлении отмечается также, что ЕС решительно призывает временные власти Египта обеспечить соблюдение прав человека и фундаментальных свобод, в том числе принципа свободы СМИ, и не преследовать журналистов за их профессиональную деятельность.

"ЕС призывает временные власти приложить все усилия, чтобы не допускались политически мотивированные аресты и другие формы преследования. Все политзаключенные должны быть освобождены, а уголовные дела рассмотрены быстро и прозрачным образом", — заявила Эштон. По ее словам, ЕС ожидает, что начатое расследование по фактам насилия будет "независимым, тщательным и своевременным", а также призывает власти не препятствовать мирным акциям протеста и остановить насилие на сексуальной почве.