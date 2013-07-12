Сноуден раскрыл новые документы

В материале, обнародованном в четверг, Gardian со ссылкой на предоставленные Эдвардом Сноуденом документы пишет, что Microsoft предоставляла АНБ возможность обходить собственную криптографическую защиту для того, чтобы получать доступ к письмам и чатам почтового клиента Outlook.

Также, согласно документам, сотрудники американских спецслужб получили прямой доступ к облачному хранилищу файлов SkyDrive. Кроме того, в одном из писем АНБ говорится, что ведомство начало получать метаданные популярного сервиса Skype, начиная с 6 февраля 2011 года. При этом компании была предъявлена директива о сотрудничестве, подписанная генеральным прокурором США, отмечает газета.

Британское издание, напоминает РИА Новости, вместе с американской газетой Washington Post сообщили 7 июня, что Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США имеют прямой доступ к центральным серверам ведущих интернет-компаний - Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple.

Тогда Microsoft выступил с заявлением, в котором говорилось, что если "у правительства (США) и есть программа по сбору пользовательских данных в национальном масштабе с целью безопасности, то мы в ней не участвуем".