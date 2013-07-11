Из-за компьютерного сбоя в Аргентине отменили более 60 авиарейсов

В результате сбоя не смогли улететь несколько тысяч пассажиров, пишет РИА Новости.

Как следует из сообщения компании Aerolineas Argentinas, отмены рейсов были вызваны остановкой центрального коммуникационного оборудования в процессинговом центре авиаперевозчика, обслуживаемого оператором Empresa Telefonica de Argentina.

Причина столь долгих восстановительных работ, по сообщению авиаперевозчика, заключается в том, что телекоммуникационный оператор не обеспечил возможность резервного копирования данных.

В ночь на четверг авиакомпания сообщила, что в течение четверга все полеты будут осуществляться по расписанию, при этом не уточнив, когда будут осуществлены отмененные рейсы. Авиаперевозчик попросил прощения у пассажиров, отметив, что ответственность лежит исключительно на операторе телекоммуникационных услуг, и заявил, что подаст на него в суд.