Министр призвала закрыть аккаунты в Facebook: вы бесплатно работаете на ЦРУ

Министр по делам исправительных учреждений Венесуэлы Ирис Варела призвала сограждан закрыть аккаунты в социальной сети Facebook.

«Товарищи! Закрывайте аккаунты в Facebook, вы бесплатно работаете на ЦРУ. Еще раз присмотритесь к делу Сноудена», — цитирует Reuters министра.

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Официальный Каракас ранее предложил разоблачителю американских спецслужб Эдварду Сноудену политическое убежище в Венесуэле, которое Сноуден пока не принял. Экс-сотрудник ЦРУ утверждает, что Агентство национальной безопасности (NSA) США осуществляет слежку за пользователями интернета по всему миру.

Предполагают, что Сноуден находится в настоящее время в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево.

Газета.ру