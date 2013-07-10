Сноуден - по-прежнему в Москве

"Сноудена здесь нет, насколько мы знаем, он продолжает оставаться в аэропорту в Москве", - сказал Хауа в эфире канала Telesur. По его словам, все действия Венесуэлы, предложившей убежище Сноудену, основываются исключительно на принципах международного права, - сообщает РИА Новости.

Хауа отметил, что США пытались оказать давление на венесуэльское правительство по ситуации с разоблачителем ЦРУ. "Мы никому не позволим давить на себя, но продолжим традицию оказания помощи тем, кого преследуют по политическим мотивам", - сказал он.

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Портал WikiLeaks ранее опубликовал список из 21 страны, в которых Сноуден запросил убежище. Президент Венесуэлы ранее заявил о готовности предоставить политическое убежище Сноудену, однако по последним данным, Сноуден официально предложение Венесуэлы пока не принял.