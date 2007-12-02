Наблюдатели фиксируют системные нарушения при голосовании в России

Центризбирком признал, что на проходящих в воскресенье выборах депутатов Госдумы зафиксированы нарушения. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил представитель ЦИК Евгений Колюшин.

По его словам, отмечены случаи, когда граждан завозят на избирательные участки на автобусах.

О таких случаях, в частности, сообщает Независимый информационный центр "Голос выборов", организованный общественной организацией "Голос". Как сообщает "Эхо Москвы", эта организация уже зафиксировала больше тысячи нарушений в ходе голосования по стране. В частности, по информации "Голоса", в Уфе на 377-й избирательный участок строем привели несколько сотен студентов Башкирского аграрного университета с открепительными удостоверениями. Причем студентов сопровождал человек, который отмечал присутствующих по фамилиям.

Сообщают о нарушениях и представители партий. Так, руководитель избирательного штаба компартии Иван Мельников заявил, что наблюдатели от КПРФ зафиксировали нарушения избирательного законодательства во многих регионах страны. "Одно из таких нарушений зафиксировано в Уфе на избирательном участке номер 189. Люди заходят на этот участок, забирают бюллетень для голосования и, не опуская его в урну, выходят на улицу, где стоит автобус "Башэнерготранс". Люди заходят в этот автобус, что они там делают, мы не знаем, и потом выходят и направляются к избирательным урнам, куда бросают свои бюллетени", - заявил Мельников журналистам.

Кроме того, по его словам, массовый вброс бюллетеней зафиксирован на разных участках в Мордовии. "Их вбрасывают пачками, примерно по 15-20 штук в каждой", - сказал Мельников. Также, по его утверждению, в Анапе (Краснодарский край) на избирательном участке вывешен образец бюллетеня с галочкой, проставленной напротив названия определенной партии.

Лидер петербургского партсписка СПС Леонид Гозман, слова которого приводит Фонтанка.Ru, рассказал, что на двух избирательных участках в Приморском районе города пропало около 200 бюллетеней.

О многочисленных нарушениях в ходе выборов сообщают также наблюдатели от партии "Яблоко". Так, как рассказал "Эху Москвы" член "Яблока" Алексей Табалов, в Челябинске организован дополнительный участок, где могут голосовать люди без регистрации. "Там стоит толпа из восьмисот человек, урна не опечатана, в кабинке для голосования находится человек, который фотографирует всех голосующих", - сообщил Табалов.

По сведениям Газеты.Ru, во Владикавказе уже назначено переголосование на двух участках, поскольку на них по ошибке выдали бюллетени людям, не имеющим права голосовать.

В Екатеринбурге избиратель демонстративно сорвал печать с урны. Его задержали, правоохранительные органы решают, привлекать его к административной или уголовной ответственности.

Между тем интернет-издание Избранное.infoсообщает, что корреспондент этого издания подал жалобы в петербургскую городскую избирательную комиссию и в прокуратуру по поводу подготовки фальсификации итогов голосования на нескольких избирательных участках. Как пишет "Избранное.info", его корреспондент внедрился в группу людей, которые должны были проголосовать за определенную партию на нескольких участках. На каждом из этих участков было как минимум по одному члену избиркома, который был "в курсе", участников акции он должен был распознать по наклейкам в паспорте. Как пишет "Избранное.info", корреспондент подал соответствующие жалобы в городскую избирательную комиссию и в прокуратуру.

Лента.ру