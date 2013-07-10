Украинка возглавила правительство Приднестровья

«Мне даны две недели на формирование структуры правительства. На мой взгляд, правительство должно работать на существующей основе. Но если понадобится, необходимые корректировки будут внесены», - отметила Татьяна Туранская, выступая перед депутатами, сообщают Новости Приднестровья.

Глава государства также сообщил о том, что он принял отставку премьера Петра Степанова в «связи с переходом на другую работу».

Сегодня на заключительном заседании весенней сессии Верховного Совета Приднестровья депутаты единогласно поддержали утверждение премьером экс-заместителя Степанова по региональному развитию Татьяну Туранскую, исполнявшую обязаности премьер-министра с июля месяца.

Туранская Татьяна Михайловна родилась 20 ноября 1972 года в г. Белгород-Днестровске Одесской области. Национальность – украинка.

В 1995 году окончила Одесский государственный экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ в промышленности".

С января 1999 года по февраль 2012 года работала в Налоговой инспекции. С 2012 года работала в исполнительной власти. Летом 2012 года назначена на должность главы государственной администрации г. Рыбницы и Рыбницкого района.