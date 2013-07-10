Украинка возглавила правительство Приднестровья
Верховный Совет непризнаной республики Приднестровья поддержал внесенную президентом Евгением Шевчуком кандидатуру Татьяны Туранской на пост Председателя Правительства ПМР.
«Мне даны две недели на формирование структуры правительства. На мой взгляд, правительство должно работать на существующей основе. Но если понадобится, необходимые корректировки будут внесены», - отметила Татьяна Туранская, выступая перед депутатами, сообщают Новости Приднестровья.
Глава государства также сообщил о том, что он принял отставку премьера Петра Степанова в «связи с переходом на другую работу».
Сегодня на заключительном заседании весенней сессии Верховного Совета Приднестровья депутаты единогласно поддержали утверждение премьером экс-заместителя Степанова по региональному развитию Татьяну Туранскую, исполнявшую обязаности премьер-министра с июля месяца.
Туранская Татьяна Михайловна родилась 20 ноября 1972 года в г. Белгород-Днестровске Одесской области. Национальность – украинка.
В 1995 году окончила Одесский государственный экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ в промышленности".
С января 1999 года по февраль 2012 года работала в Налоговой инспекции. С 2012 года работала в исполнительной власти. Летом 2012 года назначена на должность главы государственной администрации г. Рыбницы и Рыбницкого района.