МВФ снизил прогноз мирового экономического роста

Об этом сообщается в обновленном экономическом обзоре Фонда, опубликованном на официальном сайте МВФ.

При этом прогноз роста для государств СНГ снижен на 0,6% - до 2,8% по итогам 2013 года и на 0,4% - до 3,6% по итогам 2014 года. МВФ не привел отдельного прогноза для Украины.

В комментарии к обновленному прогнозу говорится, что снижение показателей во многом объясняется слабым внутренним спросом в экономически развитых странах и замедлением роста в ряде ключевых развивающихся экономик наряду с продолжающейся рецессией в еврозоне. «Прежние риски все еще в силе и при этом появились новые риски, в том числе жесткое монетарное регулирование и устойчивая миграция капитала», - говорится в комментарии к прогнозу.

Вместе с тем, основную надежду на экономический рост экономисты МВФ связывают с развивающимися экономиками, в частности, со странам БРИКС. «Как ожидается, рост экономики Китая по итогам 2013 года составит 7,8%, Индии – 5,6%, Бразилии – 2,5% и России – 2,5%», - отмечают в МВФ.

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста экономики США – до 1,2% с 1,3%, но улучшил прогноз роста экономики Японии – до 2% с 1,5%.

По мнению аналитиков Фонда, Европа по итогам года продемонстрирует отрицательную динамику экономического роста – -0,6%, причем наибольшее падение продемонстрирует Италия (-1,8%). Рост в еврозоне станет возможен только по итогам 2014 года – до 0,9%.

«В еврозоне банки должны определить наиболее проблемные активы и четко определиться в ресурсных потребностях. При этом решающее значение будет иметь политика, направленная на поддержку спроса и создание новых рабочих мест», – подчеркнули в МВФ.

Как сообщал УНИАН, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в январе.

26-28 июня в Украине работала миссия Международного валютного фонда, основной целью которой стало продолжение переговорного процесса по программе кредитования нашей страны общим объемом около 15 млрд долл.