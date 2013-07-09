Бразилия начала расследование против спецслужб США
06:55, 09 июля 2013Мир
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Министр юстиции Бразилии Жозе Эдуарду Кардозу объявил о начале расследования по факту перехвата спецслужбами США электронных сообщений бразильцев и прослушивания их телефонных разговоров.
Местные СМИ отмечают, что хотя точных данных о масштабах мониторинга спецслужб США нет, правительство Бразилии сильно обеспокоено количеством перехваченных сообщений.
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По словам министра коммуникаций Пауло Бернардо, шпионаж, в том случае, если данные о нем подтвердятся, "представляет собой преступление против бразильских законов и, в частности, против конституционного принципа неприкосновенности тайны связи".
Национальное агентство телекоммуникаций Бразилии также возбудило уголовное дело, чтобы определить, были ли замешаны бразильские компании в передаче данных спецслужбам США, передает РИА Новости.
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