Бразилия начала расследование против спецслужб США

06:55, 09 июля 2013
Мир
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Министр юстиции Бразилии Жозе Эдуарду Кардозу объявил о начале расследования по факту перехвата спецслужбами США электронных сообщений бразильцев и прослушивания их телефонных разговоров.

Местные СМИ отмечают, что хотя точных данных о масштабах мониторинга спецслужб США нет, правительство Бразилии сильно обеспокоено количеством перехваченных сообщений.

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По словам министра коммуникаций Пауло Бернардо, шпионаж, в том случае, если данные о нем подтвердятся, "представляет собой преступление против бразильских законов и, в частности, против конституционного принципа неприкосновенности тайны связи".

Национальное агентство телекоммуникаций Бразилии также возбудило уголовное дело, чтобы определить, были ли замешаны бразильские компании в передаче данных спецслужбам США, передает РИА Новости.

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