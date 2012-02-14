Мусульманам Крыма рекомендовали лишь 2 праздника "для проявлений любви"

Духовное управление мусульман Крыма заявляет, что День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, имеет языческие корни и поощряет свободные отношения между мужчинами и женщинами, и выступает против его празднования мусульманами, в частности, крымскими татарами.

Об этом сообщила пресс-служба ДУМК.

«Все знаменательные дни мусульман можно разделить на две части - религиозные и национальные. День святого Валентина не значится в списках праздников крымскотатарского народа, и мусульман, то есть это не религиозный и не национальный праздник», - заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.

Он отметил, что в исламе проявление любви предписывается в Рамазан-байрам и Курбан-байрам. «В эти праздники у мусульман принято дарить подарки, радовать членов своей семьи, близких людей. Если в обществе ощущается недостаток в теплых отношениях между близкими, друзьями или членами семьи, то это происходит из-за незнания морально-нравственных установок ислама, и выделением одного дня эту проблему не решить», - подчеркнул А.ИСМАИЛОВ.

Он добавил, что праздники или знаменательные даты, которые поощряют людей к тем или иным поступкам, должны иметь исторические основы, религиозные или национальные корни. «Также (праздниками) могут быть какие-то события, которые пережили люди, живущие в одном обществе и в одном государстве», - заявил заместитель муфтия мусульман Крыма.